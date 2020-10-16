شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونيًا خلال العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد من أنباء بشأن إجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي الجديد 2020 /2021.

وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الجمعة- أنه تواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإجراء امتحانات الدبلومات الفنية إلكترونياً خلال العام الدراسي 2020 /2021، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن، موضحةً أن نظام الامتحانات لكافة طلاب الدبلومات الفنية سيعقد هذا العام ورقياً كما هو دون تغيير، مع الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا طوال فترة الدراسة والامتحانات.

وفي إطار حرص الدولة على اتخاذ إجراءات فعلية نحو التحول الرقمي التدريجي لمنظومة التعليم في مصر، تم توفير العديد من مصادر التعلم المختلفة لطلاب التعليم الفني من خلال المحتويات الرقمية عبر المنصات، وكذلك تخصيص قناة تعليمية بالتليفزيون لشرح مناهج التعليم الفني وفق خطة الدراسة، فضلاً عن إنتاج محتوى إلكتروني للمناهج الدراسية لإتاحته على المنصات المختلفة المتاحة بالوزارة، وكذلك على قنوات «YouTube» وعلى منتديات قطاع التعليم الفني للمدرسين والطلاب لاستخدامه.

وفي سياق متصل، تم اعتماد نظام التعليم المدمج كنظام أساسي لتعليم الطلاب بمدارس التعليم الفني بمختلف أنواعها بما يضمن الجمع بين تواجد الطلاب وتنفيذ الدروس العملية بالمدرسة بأماكنها المخصصة، إلى جانب تخصيص الوقت الكافي لمناقشة الدروس النظرية والإجابة عن تساؤلات الطلاب، وكذلك الاستفادة من المنصات الإلكترونية «Edmodo» في التواصل بين المعلم والطلاب طبقًا لجدول يتم وضعه من جانب إدارة المدرسة بالتعاون مع التوجيه الفني المختص، وذلك حرصاً على تنظيم وإدارة العملية التعليمية بمدارس التعليم الفني خلال العام الدراسي 2020 /2021، في ضوء أزمة كورونا.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين الطلاب، وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال على رقم الوزارة (27963273/ 02).

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