شكرا لقرائتكم خبر عن الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر: احذروا الإفراط في الفرح أو الحزن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتدنا منذ الصغر على مشاهد عدة في السينما؛ أحدهم يخسر في البورصة، أو ينفعل على ابنه، والآخر يتلقى خبرا شديد البهجة لم يكن يتوقعه، وسرعان ما يضع يده على قلبه ويبدأ بالصراخ من الالم، ليتم نقلهم سريعاً إلى المستشفى ويتم تشخيصهم بأنهم يعانون من نوبة قلبية حادة.

منذ أيام قليلة فقدنا المدير الفني لنادي فارسكور الكابتن ايمن حفيلة بعد هدف الفوز لناديه ورغم الفرحة إلا أنه اصيب بأزمة قلبية حادة ادت إلى وفاته.. ويظل السؤال المطروح الآن: ما مدى صحة هذه الأحداث من الناحية طبية، وهل الفرحة الشديدة أو الحزن الشديد قد يكون سببا في أزمة قلبية تؤدي إلى الوفاة؟

ويقول الدكتور أحمد أشرف عيسى استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية وطب القلب الرياضي بجامعة عين شمس والمدير التنفيذي لمركز القلب الرياضي بمستشفى وادي النيل، إن الأطباء قد لا حظوا وجود حالة طبية أطلقوا عليها اسم متلازمة القلب المنكسر Broken Heart syndrome؛ وتكون هذه الخالة غالباً مؤقتة، وتحدث عند تعرض الانسان لحدث نفسي أو عاطفي كبير ومفاجئ، يشعر فيها الشخص بألم شديد ومفاجئ في الجهة اليسرى من الصدر، وينتابه شعور بأنه يعاني من نوبة قلبية حادة ينقل على أثرها للمستشفى.

وأضاف في تصريحات خاصة، أن السبب الدقيق لمتلازمة القلب المنكسر غير واضح، ولكن يُعتقد أن زيادة هرمونات الإجهاد، مثل الأدرينالين، قد تلحق ضررًا مؤقتًا بالقلب لدى بعض الأشخاص، ومن غير الواضح بشكل كامل كيفية إضرار هذه الهرمونات بالقلب وما إذا كانت هناك عوامل أخرى مسؤولة كالضغط والسكر والتدخين، ويُشتبه في أن حدوث تقلصات أو ضيق مؤقت في شرايين القلب الكبيرة أو الصغيرة قد يلعب دورًا في الأمر.

وذكر مدير مركز القلب الرياضي، العديد من عوامل الخطورة المعروفة للإصابة بمتلازمة القلب المنكسر وتتضمن ما يلي: (الجنس)، حيث تصيب هذه الحالة المرضية النساء بشكل كبير عن الرجال، (العمر) ويبدو أن معظم الأشخاص المصابين بمتلازمة القلب المنكسر تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، (الاضطرابات النفسية) الحالية أو السابقة. إذا كنت تعاني من اضطرابات، مثل القلق أو الاكتئاب، فمن المحتمل أن تصبح أكثر عرضة لخطر الإصابة بمتلازمة القلب المنكسر.

وتابع: في حالات نادرة، تصبح متلازمة انكسار القلب قاتلة. إلا أن معظم من يتعرَّضون لمتلازمة انكسار القلب يتعافون بسرعة ولا تكون لديهم آثار طويلة المدى.