شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة داخل كنيسة بسوهاج لتوعية الرواد بأهمية الحفاظ على مياه الشرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، ندوة داخل كنيسة السيدة العذراء مريم بمركز طهطا، لتوعية رواد الكنيسة بترشيد استهلاك المياه، ومراحل تنقية مياه الشرب، والدور الذي تبذله الشركة في توفير كوب مياه نظيف للمواطنين، والسلوكيات الصحيحة في التعامل مع المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي.

وقال اللواء مهندس محمد بدري محمدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، في بيان، الخميس، إنه جرى تعريف المشاركين بمخاطر الطلمبات الحبشية والفلاتر، واضرارهما على الصحة العامة، وكذلك تعريفهم بالخدمات التي تقدمها الشركة من خلال الخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء، لافتًا إلى أنه في نهاية اللقاء تمت مطالبة الحضور بضرورة الحفاظ على المياه المهدرة، ونشر رسالة التوعية المائية بين رواد الكنيسة.