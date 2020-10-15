شكرا لقرائتكم خبر عن «العنف ضد المرأة».. ندوة بكفر الشيخ تحذر من الإفراط في التواصل الاجتماعي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنظيم إدارة الأندية الاجتماعية والثقافية بمديرية التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، لندوة بعنوان العنف ضد المرأة.. الأنواع، وسُبل المواجهة، بمقر نادي الرعاية الدينية والثقافية بالمحافظة، تحت رعاية المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وإشراف ماجدة فرحات، مدير إدارة الأندية الاجتماعية، وحضر الندوة إبراهيم شعيب، مدير النادي.

وأشاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بمجهودات وإنجازات مديرية التضامن الاجتماعي بمراكز ومدن المحافظة، من أنشطة وفعاليات، وعقد ندوات بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ، لتوعية الطالبات وتعريفهن بمراكز الدعم والمساندة القانونية والنفسية، وتشجيعهن على مكافحة العنف، فضلا عن توعيتهن بالآثار السلبية المترتبة على هذه أنماط العنف سواء من الناحية الصحية والنفسية، وطرق مشاركة الطلاب في هذه الأنشطة من خلال التطوع، والخطوات الواجب اتباعها حال التعرض لأي شكل من أشكال العنف أو التحرش.

وقال إبراهيم شعيب، مدير نادي الرعاية الدينية والثقافية، إن الندوة تناولت أنواع العنف ضد المرأة، ودور المجلس القومي للمرأة في مواجهته من خلال التوعية المستمرة في المدارس والقرى، مؤكدة على تعاون المجلس المستمر مع وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بهدف تبادل الخبرة والعمل على تبصير الطلاب بسُبل مواجهته، وأوضحت أن جميع الأديان قد بنيت على نبذ العنف تجاه كل البشر، فما بال المرأة والطفل، مؤكدًا الحاجة إلى تصحيح المفاهيم الخاطئة.

وأكد شعيب، كما بينت الندوة مفهوم العنف ضد المرأة في المواثيق الدولية، وأنواعه مثل العنف الجسدي كالضرب، والنفسي كالقهر والإذلال، والسياسي بالحرمان من المشاركة السياسية والتمثيل العادل، والاقتصادي بعدم توريث المرأة للأرض الزراعية، والقانوني كعدم المساواة بين الرجل والمرأة في بعض القوانين.

ندوه عن العنف ضد المرأه

ندوه عن العنف ضد المرأه

وعلى جانب آخر أكد المشاركون على ضرورة التركيز على حماية المرأة من العنف والإضرار بها، وسرعة الإبلاغ في حالة ظهور حالات عنف والإيجابية في الشكوى لعدم حدوث كارثة، كما أشاروا إلى بعض القوانين التي تعاقب بها المخطئين متمنين سن المزيد من القوانين للقضاء على هذه الظاهرة بكافة أشكالها، مشيرين إلى أن ظاهرة العنف ضد المرأة ليست في مصر فقط، بل هي متواجدة في دول أخرى، وكل دولة تضع الآليات والتدخلات المناسبة لها.

وأوصت الندوة بضرورة توخي الحذر من معاملات التواصل الاجتماعي في قبول أي صداقة أو نشر صور شخصية، لأنها تسبب العديد من المشكلات من أعمال استغلال وابتزاز للفتيات.