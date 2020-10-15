شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفر الشيخ ونائبه يتفقدان المركز التكنولوجي لمتابعة التسهيلات لراغبي التصالح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، المركز التكنولوجي بمدينة كفر الشيخ، لمتابعة تقديم طلبات راغبي التصالح، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي،واستمع محافظ كفر الشيخ لانطباعات أهالي المحافظة حول الخدمات المقدمة بالمراكز التكنولوجية.

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن المحافظة قدمت كافة التسهيلات لراغبي التصالح، وخاصة بعد تخفيض سعر المتر بالمدن ما بين 35% لـ 50%، مما زاد الاقبال على المراكز التكنولوجية الـ 9 بالمدن، بالإضافة لإطلاق البوابة الالكترونية، واستقبالهم بـ 88 مدرسة بالقرى، و13 مركزاً للمعلومات بالوحدات المحلية، ليتسنى للمواطن تقديم طلبات التصالح دون التعرض للزحام بالمراكز التكنولوجية، وحفاظاً على صحتهم، وتوفير خدمة سداد قيمة جديدة التصالح الـ 25% من خلال كارت الفيزا.

اكد المحافظ انه شهدت المواقع الخدمية والجهات الـ 3 بمحافظة كفرالشيخ «المراكز التكنولوجية بالمدن والمراكز، و88 مدرسة، و13مركز للمعلومات، إضافة إلى الخدمة الإلكترونية عبر موقع» محليات «https://lgs.gov.eg/#/home»،، إقبالاً كبيراً من المواطنين، اليوم الخميس، لتقديم طلبات التصالح، وتسديد الـ 25% كجدية تصالح، في ظل التيسيرات التي قدمتها المحافظة للراغبين في التصالح، تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتخفيضات ما بين 35% لـ 50%.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن طلبات التصالح التي تلقتها المحافظة، ستعود على المواطنين في صورة خدمات متعددة، وتوصيل مرافق سواء للمباني المخالفة أو للأحياء والقرى بالمحافظة، مؤكداً أنه يشيد بأهالي المحافظة لإقبالهم على التصالح، لوعيهم بأهمية التصالح والاستجابة للدولة.