شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ جامعي للإعلاميين الأفارقة: فياضانات السودان تحذير قوي من خطورة سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بكلية الدراسات الافريقية العليا جامعة القاهرة، أنه رغم الخسائر الكبيرة التي شهدتها السودان إلا أن لشدة الأمطار وزيارة ايراد النيلين الأبيض والأزرق، هذا العام عن الأعوام السابقة ،وتعويض ما تم تخزينه في اثيوبيا هذا العام ( 5 مليار متر مكعب) رغم عدم التوافق على قواعد الملء الأولى والتشغيل حتى اليوم .

كما قدمت الفيضانات الحالية تحذيراً قويا للسودان ومصر من خطورة سد النهضة سواء من ناحية التشغيل الأولى أو انهياره جزئياً أو كلياً، وأدى ذلك إلى تقارب وجهات النظر المصرية والسودانية للمرة الأولى منذ بدء المفاوضات في 2011 خاصة من ناحية التعاون في الملء وادارة السد ووجود اتفاق ملزم .

كما أظهرت الفيضانات روح التعاون بين الأشقاء في مصر والسودان وفتح مصر لجسر جوى لنقل المساعدات الطبية والغذائية في الخامس من سبتمبر والحاقا للطائرات العسكرية التي تم ارسالها في في أغسطس الماضى بالمساعدات ،جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالإعلاميين الأفارقة عبر برنامج زووم بدورة وزارة الإعلام متحدثا .