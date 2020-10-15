شكرا لقرائتكم خبر عن مياه سيناء: افتتاح 3 محطات لتحلية المياه بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، افتتاح 3 محطات للمياه في منطقة وسط سيناء.
وأكد سعيد بدة رئيس الشركة، على الاهتمام بسيناء وافتتاح العديد من مشروعات المياه والصرف الصحي لدعم التنمية، مشيرا إلى أن المحطات التي تم افتتاحهما ضمن المشروعات الممولة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية باجمالى 50 مليون جنيه لتحسين الخدمة ودعم مشروعات المياه والصرف الصحي بسيناء .
وتشمل الافتتاحات مشروع محطة تحلية مياه الابآر بطاقة ٢٠٠م٣ بقرية صدر الحيطان- مركز نخل، وافتتاح وتطوير ورفع كفاءة تحلية مياه الآبار بمحطة الحسنه- مركز الحسنه، وافتتاح محطة تحلية مياه الابآر بقرية بغداد- مركز الحسنه.
وأشار بدة، أنه تم توفير 3 مصادر للطاقة لتشغيل المحطات من بينها الكهرباء ومولدات احتياطية والطاقة الشمسية لضمان استمرار تشغيلها طوال الوقت.
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