شكرا لقرائتكم خبر عن 30 فرصة تدريبية لطلاب كلية اقتصاد وعلوم سياسية بالمعهد الدبلوماسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، الإتفاق مع المعهد على توفير 30 فرصة تدريبية لطلبة الكلية في المعهد الدبلوماسي.

وقال «السعيد» في تصريح صحفي، إن هذا الإتفاق يأتي في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية، والذي يهدف إلى تعزيز وتنمية مهارات طلبة الكلية لا سيما وأن التدريب يعد بمثابة فرصة حقيقية لإعداد المتدربين للاختبارات التي تجريها وزارة الخارجية سنويًا لإختيار الملحقين الدبلوماسييين.

وأكد عميد الكلية، أن التدريب سيكون على مجموعتين بحيث تضم المجموعة الواحدة 15 طالب، ويكون تدريبهم لمدة أسبوعين، وتضم كُل مجموعة 10 طلاب من الفرقة الرابعة بالبكالوريوس من أي قسم وأي شعبة و5 طلاب من الدراسات العليا في الماجستير أو الدكتوراة بشرط ألا يزيد سن المتقدم عن 26 سنة، كما لفت إلى أن التقديم سيكون من خلال الإيميل وصفحة الكلية على الفيس بوك، يعقبها إجراء مقابلات شخصية مع المتقدمين لاختيار الطلاب الثلاثين.

وأعرب عميد الكلية، عن سعادته بالبدء في تفعيل بروكوتول التعاون، خاصة وأن التدريب المشار له سلفًا وهو أول تدريب في إطار بروتوكول التعاون بين المؤسستين، سوف يسهم بشكل كبير في إثراء وتنمية مهارات الطلبة ومن ثم دعم تأهيلهم لاجتياز اختبارات اختيار الملحقين الدبلوماسييين، مؤكدًا حرص الكلية على مواصلة تعزيز أدوات ومهارات أبنائها من الطلبة لتمكينهم من القدرات التي تعينهم على اجتياز الإختبارات المختلفة ومن ثم ضمان جاهزيتهم لسوق العمل في مختلف المجالات.

يأتى ذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، وتفعيلًا لبروتوكول التعاون المبرم بين الجامعة والمعهد الدبلوماسي التابع لوزارة الخارجية.

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