شكرا لقرائتكم خبر عن خنقته لأنه من علاقة غير شرعية.. تفاصيل مقتل رضيع على يد والدته في السلام (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة الأمن بمدينة السلام بالقاهرة من كشف ملابسات وفاة طفل رضيع حديث الولادة لسيدة من المنوفية، تقيم بدائرة القسم، بعد وصول إخطار من المستشفى يفيد بوصول الرضيع إلى المستشفى متوفيًا بصحبة والدته وزوج والدتها.

كان مستشفى السلام العام أخطر قسم شرطة السلام بوصول طفل رضيع متوفى وبه كدمات بالرقبة صحبة والدته وزوجها، فأخطرت الجهات الأمنية المسئولة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وفور تلقي الأجهزة الأمنية إخطار المستشفى انتقلت إلى المستشفى واستمعت إلى أقوال والدة الطفل وزوج والدتها لإتمام الإجراءات.

وتبين لأجهزة الأمن التي تولت سماع أقوال والدة الطفل أن الرضيع المتوفى من علاقة غير شرعية (حمل سفاح)، وتوفي إثر وضع المتهمة يدها على فمه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، وذلك لعدم اعتراف والده به ورفضه الزواج منها.

المتهمان

والده الطفل المتهمة بقتله

كما تبين أن العلاقة غير الشرعية بين والدة الرضيع المتوفى ووالد الطفل، تمت بمركز تلا بمحافظة المنوفية، وأن المتهمة حضرت للإقامة صحبة زوج والدتها، بدائرة قسم مدينة السلام، لعدم افتضاح أمرها ببلدتها في المنوفية.

وفاة طفل رضيع حديث الولادة

واعترفت والدة الرضيع المتوفى بتفاصيل الواقعة وكيفية ارتكابها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة معها وعرضها على النيابة المختصة.

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قتل طفل رضيع حديث الولادة