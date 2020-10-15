شكرا لقرائتكم خبر عن «مرفق الكهرباء» ينصح باستخدام التكييف خلال فصل الخريف من خلال وضع «المروحة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المواطنين بضرورة الاستفادة من ترشيد استهلاك الكهرباء والاستخدام الأمثل للطاقة خاصة مع بدء انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويعتبر تكييف الهواء من أكثر الأجهزة استهلاكا للكهرباء، لذا ينصح باستخدام بهذه الطريقة خلال أيام فصل الخريف لتجنب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء الشهرية، وفيما يلي الطريقة الأمثل لاستخدام مكيف الهواء خلال الخريف :

-تشغيل المكيف على وضعية المروحة وهو ما يتيح للمستخدمين الكثير من المميزات وهى :

1- لا تستهلك وضعية المروحة التي تعمل من خلال التكييف كهرباء عالية، فهي تستخدم تقريباً نفس مقدار الطاقة الكهربائية التي تحتاجها المرواح العادية .

2- تعد هذه الخاصية مناسبة في الفترة ما بين الشتاء والصيف «الخريف».

3- تعمل هذه التقنية على تنقية الهواء قبل إخراجه إلى الغرفة، وذلك من خلال دخوله إلى فلاتر التكييف قبل تمريره إلى محيط الغرفة.

4-يعتبر استخدام وضع المروحة في جهاز التكييف من الأوضاع التي تؤدي إلى التوفير في استهلاك الطاقة، وذلك نظراً لأن الضاغط “الكومبريسور” يتوقّف عن العمل خلال تفعيل وضع المروحة.

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5-لا ينتج عن استخدام وضع المروحة خروج الهواء البارد، بل يؤدي إلى الحصول على تهوية مُحسّنة تعمل وتساعد على خفض درجة حرارة الغرفة.