شكرا لقرائتكم خبر عن ريان تتفقد مشروعات طوخ برفقه أعضاء البرنامج الرئاسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، الخميس، بجولة ميدانية للمشروعات الجارية بمدينة طوخ، حيث تم تفقد بناء صاله ألعاب رياضيه بمركز شباب دندنا، برفقة متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة التابع للأكاديمية الوطنية للتدريب

تقام الصاله على مساخة 1000متر ووصلت التكلفة حتي الان مليون ونصف، وتم اعتماد مبلغ 750 الف جنية لانهاء وتشطيب الاعمال والقائم بالتنفيذ مديرية الاسكان بالقليوبية، حيث وصلت نسبه تنفيذ الاعمال إلى 70% .

ويتكون المبني من ( صالة جيم + مكتبة + قاعة كمبيوتر + حمامات +غرفة مجلس الادارة + صالة كارتية + صالة تنس + بلياردو ). جاء ذلك بحضور الاستاذ / احمد وزيري رئيس مدينة طــوخ والاستاذ/ عماد الطوخى مدير ادارة شباب طوخ.

ثم تم تفقد أعمال إنشاء مستشفى طوخ المركزى الجاري انشائها على مساحه 3450 متر بتكلفه اجمالية حوالى 300 مليون جنية، حيث أنه تم الانتهاء من بناء أعمدة الدور الثانى علوى. كما أنه تم اعتماد الرسوم الخاصة بالمستشفى من الوزارة وتم ارسالها. جاء ذلك بحضور سمير عمر نائب رئيس المدينة والدكتور أحمد يوسف مدير المستشفى.

جدير بالذكر ان المستشفى مكونة من دور ارضى وعدد (3 )أدوار علوى وتم اضافة أقسام جديدة لها وهى قسم (بنك الدم – الاسنان – علاج طبيعي – معامل – أسرة داخلى – مبنى إدارى للمستشفى مكون من مخازن ومشرحة) .

أمتدت الجولة لتفقد مشروع توسعات محطة مياة طوخ وذلك بعدد 6 طرمبات (3 طرمبات رايقه + 3 طرمبات عكره) وتم تركيب عدد 2 طرمبة رايقه وجارى تشغيلهم وبعدد ذلك سيتم ضخ المياة والتعقيم واخذ العينات للتشغيل.

جدير بالذكر أنه تم البدء في فيها عام ٢٠١٥، وجاري توسعة المحطة لتستوعب ٨ فلاتر و٤ مروقات وتقسم التوسعة إلى مرحلتين، تم إنهاء 99٪ من المرحله الثانية وهي ٤ فلاتر وعدد ٢ مروق، وذلك بتكلفه إجمالية 190 مليون جنية وبطاقة تصميمية 69 ألف م2 /ي .

يذكر أن المحطة مقامة على مساحة إجمالية ١٠ أفدنة، تقريبًا وتخدم حوالي ٧٠٠ ألف نسمة من سكان طوخ وقها، وإجمالي التكلفة حوالي ١٢٠ مليون جنيه .كما تم تفقد محطة معالجة صرف صحى إمياي بطاقة إنتاجية 10 آلاف م3/يوم(10/20) وذلك بتكلفة 150 مليون جنية وسيتم الانتهاء منها فى1-10-2021.

جدير بالذكر ان المحطة مقامة على مساحه 13 فدان وتخدم قري (برشوم / السيفا / الصالحية/ الصفا ) وتتمثل أعمال التوسعه في (حوض معالجة رئيسي /2حوض تجفيف / مدخل ومصافى / مبنى تحكم / مبنى بلورات / مبنى مولدات)

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كما تم تفقد مدرسة كفر العمار الاعدادى الثانوى المقامة على مساحة 3500 متر بتكلفة 10 مليون جنية، حيث تم البدء في انشاء المدرسة يوم 8-12-2019 وسيتم الانتهاء منها في 7-11-2020.

جدير بالذكر ان المحطة مكونة من 30 فصل وينمو، وبعدد (5) أدوار .

أختتمت ريان ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة المبادرة الشبابية فرسان الرجالات التابعه للوحدة المحلية بأكياد دجوى، حيث قام الشباب بالمشاركة المجتمعية والجهود الذاتية في التنظيف والتشجير والتجمل فضلا عن مواجهه أزمة فيروس كورونا المستجد وذلك بالتعاون مع الوحدة المحلية والوحدة الصحية.

كما قام شباب المبادرة بمشاركة نائبة المحافظ ووفد متدربي البرنامج الرئاسي بزرع شجرة مثمرة على الطريق وذلك في اطار حملة التشجير الجارية بزرع 1000 شجرة .

جاء ذلك بحضور الدكتورة نجلاء الفرماوى مدير المبادرات الشبابية بديوان المحافظة وايمن حسين رئيس الوحدة المحلية باكياد دجوى .