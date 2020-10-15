مياه أسوان: مشروعات جديدة لحل مشكلات انقطاع المياه في كوم أمبو ونصر النوبة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تفقد المهندس رفعت اسماعيل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان يرافقه الدكتور أحمد شعبان نائب محافظ أسوان مشروعات مياه الشرب بنصر النوبة وكوم امبو والتي تهدف إلى القضاء على مشكلات انقطاع المياه . وأكد إسماعيل ان محطة مياه فطيرة والتي سيتم رفع قدرتها بعدد 2 طلمبة 270 لتر ثانية تعمل على زيادة كميات المياه المنتجة من المحطة . كما تفقد خط مياه الشرب فطيرة وادى العرب 700مم والذى ستبدأ عمليات الإحلال والتجديد لبعض أجزائه خلال الأيام القليلة المقبلة وفى وادى العرب تفقد خط مياه الشرب 600مم والذى تجرى به حاليا عمليات إحلال وتجديد بطول أكثر من 3 كم بتكلفة 20 مليون جنيه . وشدد إسماعيل على الانتهاء من مشكلات المياه في قرية الكمبيل بكوم أمبو. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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