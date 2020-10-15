شكرا لقرائتكم خبر عن صيدلة كفرالشيخ تنظم المؤتمر العلمي الصيدلي السابع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ وبالاشتراك مع نقابة صيادلة كفرالشيخ نظمت كلية الصيدلة بالجامعة مؤتمرها العلمي السابع تحت عنوان «تطور دور الصيدلي في القرن ال21» اليوم الخميس , وذلك بحضور الدكتور محمد عبدالعال, نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعمداء الكليات والدكتور محمد فهمي حسين, نقيب صيادلة كفرالشيخ بإشراف الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة والدكتورعبدالعزيز العشماوى وكيل الكلية والدكتور أحمد أمين مقرر المؤتمر.

شارك في المؤتمر عدد من نقباء صيادلة مصر وهم الدكتور مجدي ثابت نقيب صيادلة القليوبية والدكتور هانى دنيا نقيب صيادلة الغربية والدكتور عصام أبوالفتوح نقيب صيادلة الشرقية والدكتور مصطفى سلام نقيب صيادلة المنوفية والدكتور على حجاب من مجلس نقابة القليوبية والدكتور نبيل محى عميد صيدلة كفرالشيخ السابق والدكتور محمداللواتى من صيادلة كفرالشيخ وبمشاركة 100 صيدلي وباحث.

وقال الدكتور رمضان الدوماني عميد كلية الصيدلة أن المؤتمر يتضمن العديد من المحاور في المجالات الصحية التي تهم المجتمع مثل «المجالات الجديدة في مهنة الصيدلة- الإشعاع وتطورات مجالاته في العلاج- التحصينات ودورها وتطور الأمصال واللقاحات لمكافحة كورونا- دور الصيدلى في علاج الأورام- دورالنانو تكنولوجى والفيمتو تكنولوجى في الطب والصيدلة» وحاضر في المؤتمر نخبة من العلماء المصريين المميزين.

أكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفرالشيخ أن القيادة السياسية تهتم بنشر الفكر والوعي والبحث العلمي، مشيدابما يشهده التعليم العالي والبحث العلمي منتطوير على مستوى المنشآت والأنشطة العلمية والذي يأتي في إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة للعمل في المحاور الخاصة بـ رؤية مصر2030 بهدف إتاحة التعليم للجميع دون تمييز وتحسين جودة نظم التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية وتحسين تنافسية نظم ومخرجات التعليم وربط الخريج بسوق العمل عن طريق تطوير المناهج، وقال أن مصر غنية بعلمائها والدولة تستثمر في 27 جامعة حكومية لتقديم تعليم مجاني راق لبناء الإنسان .

وصرح رئيس الجامعة أن المؤتمر يهدف إلى الاستفادة من تطبيق نتائج الأبحاث العلمية في مجالات الصيدلة وصناعة الدواء والتخصصات الطبية الأخرى لخدمة المجتمع بمختلف فئاته متمنيا التوفيق والخروج بتوصيات تخدم العملية التعليمية في الجامعة .

وأوضح دسوقي أن إدارة الجامعة تهتم اهتماما كبيرا بالبحث العلمي وأن الندوات والمؤتمرات وورش العمل فرصة مهمة لالتقاء الأجيال العلمية وتبادل الخبرات والتواصل العلمي للوصول إلى الجديد، مقدما الشكر لكل القائمين على المؤتمر.

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وأشار إلى حرص الجامعة على تنمية مهارات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب المستمر لينعكس ذلك على طلاب الجامعة وخريجيها وطلاب الدراسات العليا.

مؤتمر علمي بصيدلة كفرالشيخ

مؤتمر علمي بصيدلة كفرالشيخ