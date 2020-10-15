شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الأسقفية تستعد للعام الدراسي بتطوير تقنيات «التعليم عن بعد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل المدرسة الأسقفية بمدينة منوف والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد وذلك بتطوير أدوات وتقنيات التعليم عن بعد تطبيقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم طبقت نظام التعليم الهجين كإجراء احترازي فرضته ظروف وباء كورونا

من جانبه قال مجدي أبوالسعد مدير المدرسة في بيان صادر عن الكنيسة اليوم: عمل معلمو المدرسة على تسجيل فيديوهات تعليمية للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي في جميع المواد الدراسية الأساسية وذلك تمهيدا للتواصل مع الطلبة عبر برنامج edmodo أو باستخدام برامج وتطبيقات أخرى

واستكمل أبوالسعد: كما تم تسجيل فيديو للترحيب بالطلبة في العام الدراسي يتضمن تعليمات عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، كما انتهينا من أعمال صيانة المباني والمنشآت المدرسية.

كانت المدرسة الأسقفية قد عقدت الشهر الماضي اجتماعًا لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد حيث جرت مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية وقواعد التباعد الاجتماعى التي ستتخذها المدرسة أثناء اليوم الدراسى حيث تم مناقشة سبل تقسيم الطلاب ومواعيد الحضور والانصراف وكيفية تنفيذ مجموعات التقوية في ظل خطر فيروس كورونا حيث طرحت المدرسة فكرة التعليم عن بعد وما تم من تدريبات للمعلمين خلال الفترة الماضية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة ٢٠٢١.

يذكر أن المدرسة الأسقفية تأسست قبل 135 عاما إذ كان للكنيسة الأسقفية هدف واضح للخدمة من خلال مؤسساتها في مصر، عن طريق الإهتمام بالجانب الروحي والديني للإنسان وذلك عبر تغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية ومن ثم تعتبر المدرسة الأسقفية بمنوف رابط عملي يصل الكنيسة بالمجتمع ولا يعزلها عن حركة البناء في مصر.

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