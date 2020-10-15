شكرا لقرائتكم خبر عن مجازاة مفتش وكاتب صحة استخرجا شهادة وفاة لموظفة حية للتهرب من قروض والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قضت المحكمة التأديبية بالمنيا، بمجازاة مفتش صحة سابق بتوجيه إنذار له، ومجازاة كاتب صحة بالخصم 10 أيام، وذلك على خلفية واقعة استخراج شهادة وفاة لموظفة على قيد الحياة، وذلك للتهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية.

قال مصدر قانوني، إن المحكمة قضت في القضية رقم ٢٢٥ لسنة ٥ ق بمجازاة مفتش صحة المنيا السابق الدكتور هاني أسحق شحاته بالإنذار، ومجازاة كاتب الصحة بـ١٠ أيام جزاء.

وكانت النيابة الإدارية بالمنيا قد أحالت كلا من: مفتش وكاتب الصحة للمحكمة التأديبية لإتهام الأول «مفتش الصحة» بأعتماد بلاغ وفاة بدون مناظرة الجثة، والثاني «كاتب الصحة» بأعتماد تصريح الدفن وشهادة الوفاة بدلا من مفتش الصحة لموظفة لا تزال على قيد الحياة.

وكان مفتش صحة المنيا الدكتور هاني أسحق شحاته قد تقدم في وقت سابق ببلاغ بنيابة بندر المنيا والنيابة الإدارية بالمنيا ضد كلا من: «أ.ع. ع» ممرضة، وزوجها «ش. ش. ش» أخصائي تحاليل طبية حر لقيامهما بتزوير تقرير طبي إخطار بوفاتها وتقديمه لمكتب الصحة لاستصدار شهادة وفاة للموظفة رغم كونها على قيد الحياة فيما أتضح لجهات التحقيق أن الدافع وراء ذلك التهرب من سداد قروض بنكية بمبلغ ٦٠ ألف جنيه ومديونيات تبديد عهد حكومية بمبلغ ٣٠ ألف جنيه والحصول على بوليصة تأمين القرض بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه.



وقضت محكمة جنايات المنيا، في شهر فبراير الماضي، في القضية رقم ٨٠٦ لسنة ٢٠١٩، بالسجن المشدد 20 عاما لمشرفة تمريض، وأخصائي تحاليل طبية حر، لتزويرهما تقرير طبي لإخطار الجهة الصحية لاستصدار شهادة وفاة وذلك في عام 2018.

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