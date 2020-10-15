شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة سوهاج تحتفل بطلابها الجدد الملتحقين بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت اليوم جامعة سوهاج إحتفالية لاستقبال الطلاب الجدد الملتحقين بفرع الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني الأهلية بالجامعة، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.

وقد جرت فعاليات الإحتفال بحضور الدكتور أيمن محمد الديب، نائب رئيس الجامعة المصرية الالكترونيه لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد أبوالمجد سليمان، مدير فرع الجامعة بسوهاج .

ووجه الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، رسالة ترحيبية لطلاب الدفعة الثانية بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ /٢٠٢١، مشيراً إلى أن إدارة الجامعة استعدت بكافة إمكانياتها لتوفير بيئة تعليمية مناسبة تلائم متطلبات الدراسة بالجامعة، والتي تعتبر أول جامعة مصرية توفر نموذجاً تعليمياً مرناً يعتمد على مبدأ التعليمي الإلكتروني لمن ليس لديهم وقت كافي للتعليم التقليدي، بالإضافة إلى إستخدام الأساليب الحديثة في التعلم بما يعمل على تحسين مخرجات التعليم الجامعي وتزويد الطلاب بمهارات التعلم والابتكار.

ومن جانبه هنأ الدكتور أيمن الديب، نائب رئيس الجامعة المصرية الإلكترونية، الطلاب بالعام الدراسي الجديد، موضحاً أن الدراسة الجامعية مهمة في حياة الطلاب وتمثل مرحلة انتقالية تأهيلية لسوق العمل، حيث أن التعلم الأكاديمي فقط ليس كافيا بل يمثل قصور في مؤهلات الخريج الذي يجب أن يسعى لاكتساب وتنمية مهاراته اللغويه والعملية والتكنولوجية، وذلك لن يتم إلا بالاشتراك في الأنشطة والمسابقات الأدبية والفنية والرياضية.

وقال الدكتور هشام محمد عبدالسلام، رئيس الجامعة المصرية الأهلية- في كلمة مسجلة- أن الجامعة منذ إنشائها عام ٢٠٠٨، انفردت باستخدام تكنولوجيا التعليم، والتي اثبتت نجاحها مع جميع الفئات الطلابية، وستظل الجامعة الأهلية سابقة بخطوة في هذا المجال الذي يتميز بالمرونة لإمكانية الإستفادة منه في أي وقت وأي مكان.

وقام الدكتور محمد المصري، مدير برنامج إدارة الأعمال، والدكتورة سناء طه، مدير برنامج الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، بتقديم عرض مختصر عن طريقة التعلم وأدواته المستخدمة والبرامج المدرجة بالكليات.

وفي نهاية اللقاء تم فتح باب الأسئلة والإستفسارات للطلاب والطالبات للرد عليهم .

Advertisements