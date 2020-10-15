شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء إجراءات الكشف الطبي بجامعة الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت جامعة الأقصر برئاسة الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس الجامعة، عن انتهاء إجراءات الكشف الطبي اليوم للطلاب المتخلفين عن أداء الكشف الطبي بكلياتها المختلفة. جدير بالذكر أن جامعة الأقصر بدأت إجراءات الكشف الطبي منذ السبت الماضي وقد خصصت اليوم الخميس لإجراء الكشف الطبي بإلادارة الطبية بالجامعة للطلاب المتخلفين عن مواعيد أداء الكشف الطبي بكلياتهم. كما اتخذت كافة التدابير الوقائية والاحترازية قبل وأثناء عملية الكشف الطبي على الطلاب، وذلك حرصا من جامعة الأقصر على سلامة أبنائها الطلاب. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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