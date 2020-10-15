شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض حالات الولادة المبكرة تحت «قيود كورونا».. وباحثون يتوصلون إلى حل اللغز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يرى بعض الباحثين في مجال الصحة العامة إشارات من شأنها تحل اللغز المحير الذي دام طويلا، بشأن الأسباب التي تؤدي إلى الولادة المبكرة .

أوضحت الدراسات التي أجريت في إيرلندا والدنمارك هذا الصيف أن حالات الولادة المبكرة انخفضت خلال الربيع أثناء إجراءات الإغلاق التي اتخذت لوقف انتشار فيروس كورونا في هاتين الدولتين، في حين أن الأطباء حول العالم أشاروا إلى انخفاض مماثل

وقالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية في تقرير لها اليوم إن الباحثين افترضوا أن تخفيف الضغط العصبي عن الأمهات والهواء الأكثر نقاء وتحسن الصحة، ربما كانت من العوامل التي ساهمت في الحد من الولادة المبكرة .

وأشار التقرير إلى دراسة هولندية موسعة نشرت في مجلة «لانست» الطبية المتخصصة يوم الثلاثاء الماضي والتي أعطت دليلا أقوى على العلاقة بين إجراءات الإغلاق وانخفاض عدد الولادات المبكرة .

وفام الباحثون الهولنديون بجمع بيانات فحوصات الدم لحديثي الولادة في الفترة ما بين 2010 حتى 2020، والتي شملت ما يزيد على 1.5 مليون طفل رضيع، وتبين أن ما يزيد على 56 ألف رضيع ولدوا بعدما بدأت هولندا في الإغلاق لمواجهة وباء كورونا .

وقارن الباحثون بين حالات الولادة المبكرة من 1 حتى 4 شهور قبل وبعد الإغلاق، ليكتشفوا أن حالات الولادة المبكرة انخفضت بعد 9 مارس، عندما بدأت الحكومة الهولندية في تحذير الشعب كي يتخذ مزيدا من الإجراءات الصحية الوقائية وأن يبقى الناس في البيت إذا اكتشفوا الإصابة بأعراض أو منعا لاحتمال التعرض للفيروس، ومن ثم بدأت المدارس وأماكن العمل في الإغلاق في الأسابيع التالية .

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وأعرب الدكتور روي فيليب المتخصص في رعاية حديثي الولادة بمستشفى لميرك بأيرلندا، عن سعادته البالغة إزاء نتائج الدراسة والتي أشارت إلى أن الإغلاق كان في حقيقة الأمر سببا في انخفاض معدل الولادة المبكرة .