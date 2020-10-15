شكرا لقرائتكم خبر عن ‏«هدد ببعادك».. تركي اّل الشيخ ينشر كلماته لأغنية عمرو دياب ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نشر المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للفنان عمرو دياب، تحمل كلمات أغنية «هدد» من ألبوم الهضبة في عام 2018.

وكان تركي اّل الشيخ، قد ساهم في ألبوم عمرو دياب قبل الأخير بكتابة كلمات أغنية «هدد»، وبعض الأغاني الأخرى التي حظيت بنجاح كبير في الألبوم.

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بوست أغنية هدد ببعادك