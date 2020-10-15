- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن «هدد ببعادك».. تركي اّل الشيخ ينشر كلماته لأغنية عمرو دياب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نشر المستشار تركي اّل الشيخ، وزير هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، صورة للفنان عمرو دياب، تحمل كلمات أغنية «هدد» من ألبوم الهضبة في عام 2018.
وكان تركي اّل الشيخ، قد ساهم في ألبوم عمرو دياب قبل الأخير بكتابة كلمات أغنية «هدد»، وبعض الأغاني الأخرى التي حظيت بنجاح كبير في الألبوم.
[
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر «هدد ببعادك».. تركي اّل الشيخ ينشر كلماته لأغنية عمرو دياب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.