شكرا لقرائتكم خبر عن «الضويني» وكيلاً للأزهر.. و«صالح عباس» رئيسًا لقطاع المعاهد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين د.محمد عبدالرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
كما أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش.
وكان الدكتور الضويني يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.
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