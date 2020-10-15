شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر تعيين الشيخ صالح عباس رئيساً لقطاع المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، ‏رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش، حيث كان يقوم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.‏

وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد ‏الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد ‏الطيب، شيخ الأزهر الشريف.‏

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وكان الدكتور الضويني ، يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح ‏عباس ، يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.‏