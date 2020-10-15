شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يقرر تعيين الشيخ صالح عباس رئيساً لقطاع المعاهد الأزهرية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرارًا بتعيين الشيخ صالح عباس، رئيسًا لقطاع المعاهد الأزهرية حتى بلوغه سن المعاش، حيث كان يقوم بتسيير أعمال وكيل الأزهر.
وكان قد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا بتعيين الدكتور محمد عبد الرحمن محمد الضويني، وكيلاً للأزهر الشريف، بدرجة وزير، وذلك بناء على اختيار فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.
وكان الدكتور الضويني ، يشغل منصب الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر، كما كان الشيخ صالح عباس ، يشغل منصب وكيل قطاع المعاهد الأزهرية وقائم بتسير أعمال وكيل الأزهر.
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