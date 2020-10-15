شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يحتفى بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار ، اليوم الخميس ، ندوة تثقيفية بعنوان "تحرير سيناء بين الحرب والسلام"، حاضر فيها اللواء طيار أركان حرب هشام الحلبي ، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، وذلك في إطار احتفاء المركز بالذكرى الـ 47 لحرب أكتوبر المجيدة.

حضر اللقاء عدد من العاملين بالإدارات المختلفة بالمركزفي المقرات الثلاثة، وكان التواصل فيما بينهم من خلال الفيديو كونفرانس في إطار حرص المركز على الإثراء المعرفي والثقافي للعاملين به.

واستهل اللواء الحلبي ،اللقاء بالحديث عن أسباب احتلال إسرائيل لسيناء عام 1967، ومحاولات السلام قبل حرب 73 وبعدها، مؤكدًا قدرة الجيش المصري آنذاك على التغلب على مشكلات شديدة التعقيدبحلول غير تقليدية، والاعتماد على ضخ المياه في هدم خط بارليف ، كما حرص اللواء الحلبي ، على عرض أجزاء من كلمات الرئيس الراحل أنور السادات عقب الانتصار المجيد، وكيف استطاع بحكمته واحترافه العسكري والسياسي والدبلوماسي أن يكسر نظرية الأمن الإسرائيلية.

وتقريبًا للحقائق أمام الحاضرين عرض اللواء الحلبي ،عددًا من الصور والفيديوهات لشرح الإمكانات التي زودت الولايات المتحدة بها إسرائيل عقب الحرب، ولماذا حينها اختار السادات أن يستكمل تحرير سيناء بالسلام وليس بالحرب.

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وأشاد اللواء الحلبي ، برؤية الرئيس الراحل أنور السادات للمقاتل المصري على أنه الأساس في معادلة القوة العسكرية، وهو ما أكده الرئيس عبد الفتاح السيسي مرارًا وتكرارا، مشيرا إلى أن قدرة الجيش المصري على مواجهة الصعاب والصمود عقب نكسة 67 هي ما دفعته لأخذ قرار النصر بلا تراجع.

وفي نهاية اللقاء، قدم المركز درع شكر وتقدير للواء هشام الحلبي؛ تقديرًا لإسهامه في جهود التثقيف وتشارك الخبرات التي يقدمها المركز للعاملين به.