شكرا لقرائتكم خبر عن مدرسة الكنيسة الأسقفية تستعد للعام الدراسى بتطوير تقنيات "التعليم عن بعد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواصل المدرسة الأسقفية بمدينة منوف والتابعة للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك بتطوير أدوات وتقنيات التعليم عن بعد، تطبيقًا لتعليمات وزارة التربية والتعليم الخاصة بنظام التعليم الهجين كإجراء احترازي فرضته ظروف وباء كورونا.

وقال مجدي أبو السعد ، مدير المدرسة، في بيان صادر عن الكنيسة اليوم الخميس، تم تسجيل فيديوهات تعليمية للصفوف الرابع و الخامس والسادس الابتدائي في جميع المواد الدراسية الأساسية وذلك تمهيدا للتواصل مع الطلبة عبر برنامج edmodo أو باستخدام برامج وتطبيقات أخرى، مضيفا، كما تم تسجيل فيديو للترحيب بالطلبة في العام الدراسي يتضمن تعليمات عن كيفية مواجهة فيروس كورونا، كما انتهينا من أعمال صيانة المباني والمنشآت المدرسية.

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كانت المدرسة الأسقفية قد عقدت الشهر الماضي اجتماعًا لمجلس الآباء والأمناء والمعلمين وذلك ضمن استعداداتها لبدء العام الدراسي الجديد حيث جرت مناقشة الإجراءات الاحترازية النهائية وقواعد التباعد الاجتماعى التى ستتخذها المدرسة أثناء اليوم الدراسى حيث تم مناقشة سبل تقسيم الطلاب ومواعيد الحضور والانصراف وكيفية تنفيذ مجموعات التقوية فى ظل خطر فيروس كورونا حيث طرحت المدرسة فكرة التعليم عن بعد وما تم من تدريبات للمعلمين خلال الفترة الماضية استعدادا للسنة الدراسية الجديدة 2021.

وقد تأسست المدرسة قبل 135 عاما، لتغطية الاحتياجات التعليمية والصحية والاجتماعية للدارسين .