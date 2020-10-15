شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التربية والتعليم تكرم القيادات المتميزة للإدارات التعليمية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كرمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عدد من مديرى المديريات والإدارات التعليمية القائمين على العملية التعليمية لأوائل الثانوية العامة 2020/2019، وذلك خلال احتفالية كبرى بديوان الوزارة، وفى بداية الاحتفالية ألقى الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين كلمة افتتاحية رحب فيها بالقيادات التعليمية الحاضرة وكل من ساهم فى تفوق أبنائنا طلاب الثانوية، مشيرا إلى أن القيادة التعليمية الناجحة هى سيف الحق ودليله، ورمز العلم والمعرفة.



تكريم المتميزين من مديرى مدريات التربية والتعليم

واثنى حجازى فى كلمته بمديرى مديريات التربية والتعليم ودورهم الريادى الأصيل، وإصرارهم على خدمة العملية التعليمية، والمسؤوليات الكبيرة التى تقع على عاتقهم خاصة خلال امتحانات الثانوية العامة والتزامهم بتفعيل وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من أجل سلامة أبنائنا الطلاب



تكريم المتميزين من مديرى مدريات التربية والتعليم

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وعلى هامش الاحتفالية كرم الدكتور رضا حجازى، عددًا من مديرى مديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية المتميزين، وهم محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ويحيى حسين مدير إدارة النزهة التعليمية و طه عجلان مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، والدكتور محمد السيد عبدالله مدير مديرية التربية والتعليم بأسيوط، و ماهر عبد الخالق عطية مدير مديرية التربية والتعليم بسوهاج و على عبد الرؤوف رضوان مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية.

تكريم المتميزين من مديرى مدريات التربية والتعليم

كما كرمحجازى، ناصر حسن محمد مدير مديرية التربية والتعليم بالغربية، ويوسف فؤاد عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، و خالد حجازى مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، ومحمد سعد مدير مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، و سهام يوسف عبد الله مدير مديرية التربية والتعليم ببنى سويف، وأحمد محمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، ورمضان عبد الحميد مدير مديرية التربية والتعليم بالشرقية، والدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، و مديرى المدارس التابعة للإدارات المعنية.