شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: من يتهمونا بالنفاق أشخاص باعوا وطنهم ودينهم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن مشاركة العالم والداعية في العمل الوطني وتثقيف المجتمع يؤكد اننا جميعًا جنود فى الوطن بغض النظرعن المهمة المكلف بها.



وأكد الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن ما يفعله ليس مستغرب، لأن هذا دوره الحقيقى الذي يلقى الله به ويُسأل يوم القيامة عنه، مستطردا: الفكرة فى الناس المنكوثة، الذين يعتبروا دفاعى عن وطنى وبلدى وجيشى ونظامى الذى يحكمنى ويحقق لى الامان نفاق.

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وتابع، أن من يتهمونا بالنفاق أشخاص باعوا وطنهم ودينهم، مشددًا على أن حديثه تعبير عن التعجب وليس الغضب.