شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القاهرة تنتهى من سحب الكتب الدراسية تمهيدا لتسليمها للطلاب السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، مع مديري العموم، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، لمناقشة الاستعدادات الأخيرة لاستقبال العام الدراسى، يوم السبت المقبل، والتأكد من تنفيذ كافة الاستعدادات وتجهيز المدارس لاستقبال الطلبة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الاجتماعى، والتشديد على الإشراف ومنع التكدس، حيث أكد الانتهاء من سحب الكتب الدراسية، استعدادا لاستكمال تسليمها للطلبة.

وأكد محمد عطية، مدير المديرية، أنه تم التنسيق مع منسق وزارة الصحة وتواجد منسق فى كل منطقة طبية وكل إدارة تعليمية وكل مدرسة للتواصل والتأكيد على الزائرة الصحية مع تواجد بعض الإسعافات الأولية.

وأوضح مدير المديرية، أن كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين أو ثلاثة ولا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالبا ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاة التباعد ويبلغ مدير المدرسة إدارته بالجدول وكل إدارة ترسل الجداول إلى المديرية لمراجعتها، كما سيتم توفير ماسح حرارة بكل مدرسة، والتأكيد على أن يكون لدى المنسق قاعدة بيانات بجميع أرقام تليفونات أولياء الأمور، وضرورة الوعى الطبى والتعامل مع أى حالة بهدوء وعدم نشر حالة من الفزع بين العمالة الموجودة بالمدرسة ويجب أن تتعامل بوعى وعلى مدير المدرسة طمأنة أولياء الأمور وحسن استقبالهم وطمأنة الطلاب، ومديرى العموم يتابعون المدارس يوميا والاطمئنان على الطلاب.

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وكان اجتمع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ومحمد عطية مدير تعليم القاهرة، بحضور قيادات مديرية تعليم القاهرة ومديرية الصحة بالقاهرة، لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسى الجديد فى ظل ظروف مواجهة جائحة كورونا، حيث أكد المحافظ أنه لابد من التنسيق الكامل بين وزارتى الصحة والتعليم وتهيئة الجو المطمئن لأولياء الأمور واتباع الإجراءات الاحترازية.

ووجه محافظ القاهرة بتعقيم ونظافة الفصول، ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعة الجائلين، وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات، وتواجد الزائرة الصحية بالمدرسة، وارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال اقل من 12 سنة، بالإضافة إلى وجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة فى الدخول للمدرسة والخروج منها، والاهتمام بالمناطق الأكثر كثافه ومدارس الفترتين.