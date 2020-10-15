شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تنتهى من تدريب 130 عاملا بإدارات الأزمات على مواجهة الأمطار والسيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مركز سقارة اليوم الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية تم تنفيذها خلال الأسبوع الحالى واستفاد منها 130 متدرباً وهى تنمية مهارات المديرين والعاملين بإدارات الأزمات على التطبيق العملى على أزمات الأمطار والسيول.

Advertisements

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه تم أيضا تنمية مهارات رؤساء الوحدات القروية ونوابهم ومساعديهم وسكرتيرى مجالس المدن والأحياء والوحدات القروية فى مجال الشئون القانونية والشئون المالية، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بالإدارات الهندسية وإدارات تنفيذ الاحكام، وتنمية مهارات المديرين والعاملين بمراكز المعلومات فى مجال تصميم الشبكات.

كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وجه المحافظين برفع درجة الاستعداد واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة أخطار موسم السيول والأمطار الغزيرة التى تشهدها بعض المحافظات، مطالبا، بضرورة تنسيق المحافظات مع مركز التنبؤات بمعهد بحوث الموارد المائية وهيئة الأرصاد الجوية ووزارة الرى، مع تشكيل لجان للمرور على مهمات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والهلال الأحمر المصرى ومنظمات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والجهات المختصة بالمحافظات، بالإضافة إلى تشكيل مجموعات عمل مدربة لمواجهة أخطار السيول وتحديد أماكن تمركزها وأماكن تمركز المعدات والآلات المستخدمة، وإعداد دليل اتصال بكل الجهات المعنية وفرق العمل المشكلة.