شاهد.. المرحلة الأولى من مشروع بناء 1000مدرسة متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365، صور بعض مدارس المرحلة الأولى من المشروع القومى لبناء مدارس متميزة بالشراكة مع القطاع الخاص حيث استهدفت المرحلة الأولى من المشروع إنشاء 54 مدرسة موزعة جغرافيًا على 16 محافظة، تغطى محافظات القاهرة، والإسكندرية، والوجه البحرى، والدلتا وصعيد مصر.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إن معظمها دخلت الخدمة اعتبارًا من العام الدراسى الحالى 2020/2021، والباقى سيدخل تباعًا بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، وأن الشركات والتحالفات الفائزة فى المرحلة الأولى هى خمسة شركات تمثل ثمانية تحالفات وهي: "شركة ميدل إيست، التحالف المصرى السعودى، تحالف أكاديمية الجزيرة، شركة الرتيق للاستثمار العقارى، شركة نصر عبد الغفور.

وكانت وزارتا التربية والتعليم والتعليم الفنى، والمالية، أعلنتا عن طرح المرحلة الثانية من المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، اعتبارًا من يوم الأحد المقبل 18 أكتوبر 2020، حيث سيتم توجيه الدعوة للشركات والتحالفات الراغبة فى المشاركة فى هذا المشروع من أجل التقدم للحصول على طلبات التأهيل المسبق.

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ويُعد المشروع القومى لبناء وتشغيل 1000 مدرسة متميزة جديدة بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، من أهم المشروعات القومية والذى يأتى على رأس أولويات متطلبات تطوير التعليم فى مصر.

و قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المشروع القومى لبناء وتشغيل "مدارس المشاركة المتميزة للغات" يُعد نقلة نوعية لمشروعات المشاركة مع القطاع الخاص فى مجال التعليم، والذى نستهدف من خلاله تقديم خدمة تعليمية متميزة تفوق المدارس التجريبية الرسمية، خاصة أن هذا المشروع يخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم، لافتًا إلى أن الوزارة تتخذ كل الإجراءات لتذليل أى عقبات، على النحو الذى يسهم فى تحفيز بيئة الاستثمار التعليمى بما يحقق أهداف التنمية الشاملة.

وأضاف شوقى، أن المشروع يخاطب شريحة من المواطنين من ذوى الدخل المتوسط، حيث يستهدف تقديم خدمة تعليمية متميزة بمستوى تعليمى يفوق المستوى التعليمى بالمدارس التجريبية (الرسمية) ولكن مع مصروفات دراسية تقل كثيرًا عن المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة للغات وذلك بما يحقق 3 أهداف رئيسية وهي: "رفع كفاءة العملية التعليمية بتقديم مستوى متميز من التعليم بنظام اللغات، المساهمة فى حل الكثافات الطلابية، تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين من الشريحة الراغبة فى البحث عن نظم متميزة للتعليم لأبنائها وبمصروفات دراسية فى متناولهم".

وحول المرحلة الثانية للمشروع، قال وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تخطط لطرح بناء وتشغيل 98 مدرسة بمحافظات جمهورية مصر العربية بتوزيع جغرافى يراعى دراسات الاحتياج وتحقيق هدف معالجة الكثافات الطلابية فى بعض المناطق بالقاهرة ومحافظات الدلتا والوجه البحرى وصعيد مصر، وأيضًا لأول مرة تغطية مناطق بالمجتمعات العمرانية الجديدة كمدن القاهرة الجديدة، وأسيوط الجديدة، وبرج العرب الجديدة، ودمياط الجديدة، والفيوم الجديدة، وغيرها.