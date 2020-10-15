شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف حركة إبحار مراكب الدهبيات وعلى متنها 6 سياح أجانب بنيل الأقصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت مراكب الدهبيات النيلية إبحارها في نيل الأقصر مرة أخرى بعد توقف دام أكثر من 6 أشهر جراء تفشي جائحة كورونا المستجد.

وأكد أسامة عبدالغني مدير شركة «جد ايجبت» للسياحة أنه مركب «نايل دهبية زكريا» انطلقت أمس، وعلى متنها 6 سائحين من سويسرا، وذلك مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والتي تشمل ارتداء الكمامات الواقية، والتباعد الاجتماعي وقياس درجات الحرارة.

وكانت الأقصر قد بدأت في استقبال الزوار بالفنادق العائمة والدهبيات بعد استئناف العمل بها في مطلع أكتوبر الجاري بعد غلق دام أكثر من 5 أشهر بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد. جدير بالذكر أن جميع الفنادق العائمة والدهبيات تتبع أعلى معدلات السلامة الصحية لضمان صحة النزلاء والسياح التي تعد أولوية لدى قطاع السياح.