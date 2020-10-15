شكرا لقرائتكم خبر عن محمد سامي يهاجم إسلام البحيري: «ده مش مسجون إزاي!» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

هاجم المخرج محمد سامي الداعية إسلام البحيري بسبب محاولته هدم القيم والتشكيك في تعاليم الدي بحسب وصفه، مشيرًا إلى أنه مجادل بالباطل وضعيف الحجة.

وأضاف «سامي» عبر «فيس بوك»:«لم اري في حياتي شخص مستفز وجاهل ومحرض على هدم القيم الخلقيه وحريص على التشكيك في تعاليم الدين واركانه وصحة التراث الاسلامي ومتطاول على صحابة رسول الله الكريم والعلماء الاجلاء ومجادل بالباطل وضعف الحجه ويكذب في نفس الحلقه وينفي ما قاله باستفزاز متناسي ان ما قاله اصبح مسجل مثل هذا الشيء السيء (اسلام البحيري )».

وتابع: «شخص مخرب يلهو بافكار مخربه لهدم العقائد والمجتمع، انا شخص وسطي وبحترم التفكير والبحث ولكن ما يفعله هذا الشخص ليس تفكير أو بحث ده جهل وهدم ومحاوله للجدل والتطاول من اجل الشهره والاختلاف، اقول كلام مختلف واهدم الدين فيلتف حولي جهله افكاري بتريحهم عشان مايجهدوش نفسهم بمناسك الدين واشكك في ناس طاهره محترمه كان اجتهادهم من اجل الاسلام مش من اجل كام ظرف من كام محطه، اتقي الله يا اخي بدل ما تشوف مرض من صاحب الدين اللي انت بتفتي فيه، ولو مقتنع بافكارك الملوثه وانا ظالمك اقعد اقتنع بيها لوحدك فبيتك علمها لعيالك واعمل بيهم طايفه على مزاجك بس ابعد عن عيالنا احنا وافكارهم، البوست ده انا كتبته لأني بقالي يومين بتفرج عل مناظرات هذا الشخص الكريه واول مره اشوفه واسمعه ومش مصدق نفسي ومش عارف ده مش مسجون ازاي !!؟».