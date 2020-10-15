شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم القاهرة»: تخصيص الحصة الأولى بالمدارس للحديث عن حرب أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اجتماعا مع محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وقيادات الصحة، وذلك في ضوء الاستعداد للعام الدراسي الجديد.

وأكد عبدالعال أنه «يجب علينا أن نكون على أتم استعداد ومراعاة التنسيق بين وزارتى الصحة والتعليم وتهيئة الجو المطمئن لأولياء الامور، وتطببق الإجراءات الاحترازيه المتمثلة في تعقيم ونظافة الفصول ونظافة محيط المدارس وعدم وقوف الباعه الجائلين وتعقيم دورات المياه باستخدام المطهرات، وتواجد الزائرة الصحيه بالمدرسة».

وشدد على ارتداء الطلاب للكمامة أو واقى الوجه للأطفال أقل من 12سنة، ووجود مشرفين لاستقبال الطلاب والحرص على عدم تزاحم الطلبة في الدخول للمدرسة والخروج منها.

كما شدد على الاهتمام بالمناطق الأكثر كثافة ومدارس الفترتين، وبالنسبه لاستعداد وزارة الصحة يجب أن يكون لديها خطه مع المستشفيات القريبة من المدارس والمراكز الصحية وفي الفترة الأولى على الأقل توافر مع طبيب لكل مجموعة من المدارس ويكون على اتصال بالزائرة الصحية يوميا. وضرورة توفر عدد من سيارات الإسعاف لسرعة الوصول للمدارس.

وأكد على ضرورة تخصيص أول حصة في اليوم الأول للدراسة للحديث عن حرب اكتوبر المجيدة، والتعامل بجدية من أول يوم لأن أولياء الأمور ينتظرون ذلك.

وطالب بالحرص في إصدار البيانات الإعلامية منعا للخلط وإثارة الفزع وطمأنة أولياء الأمور والجمهور ومن خلال منسق واحد من التعليم والصحك والتأكد من التصريحات لبعث رسائل طمأنة لأولياء الأمور والطلاب.

وشدد المحافظ على منع الاجازات والأعذار خلال الفترة القادمة، نظرا للاحتياج لأكبر عدد من المشرفين لنجتاز الفترة القادمة بأمان ،و التفاعل مع غرفة عمليات المحافظة لحظه بلحظة، وفي حاله ظهور أي حالة أو أي مشكلة يتم طلب الدعم والتدخل لحل أي مشكلة فورا.

وخلال الاجتماع تم التأكيد على مراجعة جميع المدارس وحالتها الانشائية والأثاث من المقاعد والتجهيزات وأعمال الصيانة لتكون بحالة جيدة ،والتأكيد على صيانة دورات المياه وتوفير المياه.

وأكد ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أنه تم التنسيق مع منسق وزارة الصحة لتواجد منسق في كل منطقة طبية وكل إدارة تعليمية وكل مدرسة للتواصل والتأكيد على الزائرة الصحية مع تواجد الاسعافات الأولية.

وأشار إلى أن هناك تقرير يومى بين المنسق والزائرة الصحية ومنسق الإدارة ويتم تجميع التقارير وإرسالها للمديرية وعمل تقرير مشترك بين التعليم والصحة وإرساله للمحافظة.

Advertisements

وأكد عطية على أنه إذا ظهر أي أعراض على أي طالب يتم عزله في غرفة العزل المجهزة بالمدرسة واستدعاء ولى أمره والذهاب للتأمين الصحى.

وأوضح مدير المديرية أن كل مدرسة لها جدول حسب كثافتها وكل فصل يقسم إلى مجموعتين أو ثلاثه ولا يزيد العدد داخل الفصل عن 28 طالب ويجلس الطلاب بالتبادل مع مراعاه التباعد ويبلغ مدير المدرسة إدارته بالجدول وكل إدارة ترسل الجداول إلى المديريه لمراجعتها .

وأضاف: «نسعي لتوفير ماسح حرارة بكل مدرسة، وأن يكون المنسق لدية قاعدة بيانات بجميع أرقام تليفونات أولياء الأمور».

وشدد عطية علب ضرورة الوعى الطبى والتعامل مع أي حالة بهدوء وعدم نشر حاله من الفزع بين العمالة الموجودة بالمدرسةو يجب أن تتعامل بوعي وعلى مدير المدرسة طمأنه أولياء الأمور وحسن استقبالهم وطمأنة الطلاب.