شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الآداب بجامعة القناة تستعد لاستقبال 2200 طالب وطالبة بالفرقة الأولى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل السعدني، عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة، إن الكلية استقبلت ٢٢٠٠ طالب وطالبة مرشحين من مكتب التنسيق والتحويلات، وتم الانتهاء من تشعيب أكثر من ٧٠ % من الطلاب بما يقرب تسجيل ١٥٠٠ طالب وطالبة حتى الآن.

وأضاف «السعدني» أن الكلية شهدت إقبالا كبيرا من الطلاب على الثلاث برامج غير التقليدية لتبدأ عامها الثاني بحوالى ٥٠٢ طالب وطالبة، حيث تم تسجيل ١٩١ طالب حتى الآن ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الإنجليزية، و٢٥٦ طالب ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد والمساحة GIS، بالإضافة إلى ٥٥ طالب ببرنامج الترجمة الفورية باللغة الفرنسية، مؤكدا أن هذه البرامج تعد فرصة متميزة للطلاب، وتتيح فرص عمل بالمشروعات العملاقة بشرق قناة السويس، وتخريج طالب قادر على مواكبة سوق العمل؛ لتصبح كلية الآداب ضمن أكبر كليات الجامعة من حيث عدد الطلاب فهى تضم ٧٦١١ طالب وطالبة للفرق الدراسية الأربعة.

وعن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، أكد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، أنه تم التعاقد مع شركة نظافة متخصصة، لتعقيم وتطهير المباني والمدرجات الدراسية ونظافتها يومياً، إلى جانب عقد العديد من حملات التوعية للطلاب قبل كل محاضرة طوال الأسبوع الأول والثانى من بدء الدراسة، مع إلزام الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بارتداء الكمامة قبل دخول الكلية حرصاً على سلامة الجميع؛ بالإضافة إلى وضع بوسترات ولوحات إرشادية لتوعية الطلاب بخطورة كوفيد ١٩.

وتابع عميد الكلية أنه تم تزويد الكلية بكافة الوسائل الإلكترونية التي تتيح تطبيق نظام التعليم الهجين «الذى يجمع بين المحاضرات النظرية والتعليم عن بعد» على أكمل وجه، حيث تمكنت الكلية من توصيل شبكة الإنترنت والقاعات التدريسية والمكاتب الإدارية، إلى جانب تركيب ٥ شاشات ذكية بالمعامل لتسهيل تقديم المعلومة بأفضل الطرق وتسجيل محاضرات التعليم عن بعد بأعلى جودة.

وأشار إلى اكتمال البنية التحتية للكلية، وإضافة مبنى آخر للكلية لتضم مبنيين تعليميين تسع ٤ مدرجات بسعة ٦٥٠ طالب وطالبة للمدرج الواحد إلى جانب ١٢ قاعه تدريسية تستوعب أعداد متفاوتة من الطلاب بالإضافة إلى ٥ معامل مزودة بأحدث الأجهزة الإلكترونية أولها معمل الترجمة الفورية المزود بأحدث أنظمة الصوتيات واللغات، مضيفا أنه يحتوي على ٥١ جهاز، فضلا عن معمل لنظم المعلومات والاستشعار عن بعد يعد الأول من نوعه في إقليم القناة وسيناء مزود بأحدث الأجهزة في هذا المجال، ومعمل ذوى الاحتياجات الخاصة ويحتوي على ٢٥ جهاز خاص بالمكفوفين و٢ طابعة برايم لطباعة الكتب الخاصة بهم، بالإضافة إلى ٢٠ لاب توب للبرامج الخاصة بهؤلاء الطلاب ومكتبة سمعية مزودة بالعديد من البرامج، ومعمل مركز محمود عثمان للاستشارات والتدريب على الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية مزود ب٣٠ جهاز كومبيوتر ومعمل مساحة يحتوي على أحدث الأجهزة المساحية مثل التوتال ستاشن «محطه للرفع المساحي» وجهاز GPS إلى جانب الأجهزة المساحية الأخرى الخاصة بتدريب طلاب البرامج المميزة.

وفيما يخص حفل استقبال الطلاب، أكد الدكتور محمد التهامى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أنه سوف يتم عقدها خلال الأسبوع الثانى من بدء الدراسة بعد الانتهاء من التشعيب بالأقسام المختلفة لتعريف الطلاب الجدد بالكلية وأقسامها والأنشطة الطلابية وأهمية الاشتراك بها والتعريف بوحدة الدعم الأكاديمي والخدمات التي تقدمها لمساعدة الطلاب.

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وأضاف وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب أنه تم الانتهاء من إعداد جميع الجداول التدريسية وإعلانها على موقع التواصل الاجتماعي وعلى موقع ابن الهيثم.