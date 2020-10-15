شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف يُحيل سائق لودر بوحدة محلية للتحقيق لاستعماله في غرض خاص والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، بإحالة أحد العاملين بالوحدة المحلية لمركز ناصر إلى التحقيق، وذلك بناء على التقرير الذي عرضه محمد جبر معاون المحافظ لشؤون القرى، حيث رصدت اللجنة خلال مرورها الميداني بمركز ناصر قيام أحد العاملين«سائق بالوحدة المحلية» باستخدام لودر الوحدة المحلية في أعمال تسوية قطعة أرض خاصة بأحد المواطنين بعزبة معتوق.

وأوضح «جبر»، أن اللجنة قامت بعمل محضر إثبات وتضمينه في تقرير نتائج الزيارة، وتم توجيه رئيس المدينة باتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن لحين انتهاء التحقيق معه

وأكد «جبر» على أن محافظ بني سويف شدد على المتابعة الميدانية المستمرة،ومراجعة استعمال كافة معدات الوحدات المحلية وخطوط سيرها، وأنه لا تهاون في أي إهدار للمال العام وتعطيل مصالح المواطنين.

تجدر الإشارة إلى أن لجنة شؤون القرى التي شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم لمتابعة مستوى الخدمات بالقرى ورصد احتياجات ومتطلبات التنمية بها،وتحقيق الانضباط وانتظام الخدمات من خلال رصد المخالفات وتطبيق القانون،حيث تواصل اللجنة تنفيذ برنامج ميداني يستهدف كل القرى والعزب على مستوى المحافظة.