شكرا لقرائتكم خبر عن «بكر» و«هشام» و«المحمدى» و«كشك» يقودون حملات لإعادة الانضباط بشوارع القليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع رؤساء المدن في القليوبية اليوم حملات اشغالات لرفع المعاناه عن المواطنين وتسهيل حركة المشاه في الشوارع حيث قامت الاجهزة الاجهزة التنفيذيه في حى شرق شبرا الخيمه بقيادة الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحى من ضبط عربه كارو بشارع ١٣٥ تقوم بالقاء المخلفات وتشويه المظهر العام الامر الذي يعمل على انهاك الاجهزه لاداء اعمالها في اعمال النظافه وتم التحفظ واتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى كفر شكر قال اللواء هشام رفعت رئيس المدينه تم رفع الاشغالات لتحرير الطرق والشوارع للتسهيل على المواطنين في تحركاتهم ومنع التكدسات المرورية مشددا على منع الاشغالات من الطرق والشوارع والميادين وكوبرى المدينة لعدم تعطل مصالح أهالينا المواطنين والتسهيل عليهم في تحركاتهم اليومية.

واكد اللواء خالد المحمدى رئيس مدينة شبين القناطر انه تم القيام بحمله مكبرة لازالة الاشغالات الموجود بمنطقة بمنطقة الدلتا والتي تعوق حركة العمل بأعمال توصيل الغاز الطبيعي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وشن خالد كشك رئيس مركز ومدينة الخانكة حملة اشغالاات من بداية مسجد الفتح حتي العكرشة بأبوزعبل.

بحضور طلال ربيع نائب رئيس المدينه حيث تم رفع الاشغالاات الموجودة على جانبي المصرف وسكن الاهالي والورش حيث توجد بعض الورش والمحال التي تضع بعض الاشغالاات امامها على شط المصرف مما يسبب صعوبة حركة المواطنين والسيارات المارة بالطريق العام فتم ازالتها ورفعها نهائيا لسهولة حركة المواطنين وازالة بعض الاكشاك المخالفة بدون ترخيص وكذا ازالة التندات والبروز والاعلانات المخالفة والتي بدون ترخيص.

كما شنت الوحده المحليه لمدينة الخصوص حمله مكبرة استهدفت ميدان موقف الاتوبيس وشارع الخصوص العمومى لإزالة جميع الاشغالات وذلك لظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.

Advertisements

حملات لاعادة الانضباط لشوارع المدن فى القليوبية

حملات لاعادة الانضباط لشوارع المدن فى القليوبية

حملات لاعادة الانضباط لشوارع المدن فى القليوبية

حملات لاعادة الانضباط لشوارع المدن فى القليوبية

حملات لاعادة الانضباط لشوارع المدن فى القليوبية