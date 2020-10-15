شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة الشرقية» يكرم الجيش الأبيض بمستشفى الصدر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الجيش الأبيض ورؤساء الأقسام الطبية بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، بمشاركة المجلس الوطني لمكافحة الإرهاب والفساد والتطرف التابع لمركز السلام العالمي، وبحضور وكيل مديرية الشؤون الصحية، ومدير عام الطب العلاجي، ومدير إدارة المستشفيات، وذلك بقاعة الإجتماعات بمستشفي الصدر، نظراً للجهود المخلصة المبذولة والعطاء المستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة أثناء جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وأشاد وكيل الوزارة بأداء جميع العاملين بالمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، خلال فترة الجائحة من الأطباء والصيادلة والتمريض والإداريين والفنيين والعمال وغيرهم، سواء بالقطاع الوقائي أو العلاجي، والذين ساهموا بشكل كبير في التقليل من حجم الإصابات التي كانت متوقعة للمواطنين بالمحافظة، كما استعرض وكيل الوزارة المواقف المشرفة للفرق الطبية في التعامل مع مرضي فيروس كورونا «كوفيد ١٩»، والذين ضربوا أروع المثل في الإخلاص والتضحية والفداء خلال الجائحة، من أجل الحفاظ على حياة المواطنين، مقدماً الشكر والتقدير لهم على الأداء البطولي المشرف والتضحيات التي قاموا بها خلال تلك الأزمة.

كما قدم المجلس الوطني درع تذكاري لوكيل الوزارة على جهوده المبذولة والدعم المستمر لمنظومة الصحة بالشرقية، خلال تلك الفترة، وخاصة دعمه المتواصل للجيش الأبيض بالمحافظة.