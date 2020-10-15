شكرا لقرائتكم خبر عن شباب قليوب وشبرا يشاركون في مبادرة «مصر الجميلة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تشارك ادارتى شباب قليوب وشبرا الخيمه في مبادرة «مصر الجميلة» على مستوى مراكز شباب الجمهورية يوم السبت المقبل برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتضمن المبادرة اعمال نظافة عامة ورفع المخالفات والقمامة ووزراعة شجيرات صغيرة بجانب اعمال تعقيم وتطهير للمراكزين والشوارع المحيطة والمناطق الحيوية بأماكن التنفيذ ويشارك أعضاء فرق الجوالة والجولات بالجمعيات والفتيان والجوية والبحرية والمرشدات بالإضافة لمشاركة فريق عمل مراكز شباب مصر . قال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب بالقليوبية ان المبادرة تهدف لغرس الانتماء لأرض الوطن الغالى واحياء لذكرى الانتصار بتحقيق انجازات على أرض الواقع ويشرف على المبادرة في القليوبية معتز بالله سليمان مدير ادارة الشباب بديوان المديرية. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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