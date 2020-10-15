شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 9 حالات تعدي على الأراضي الزراعية على مساحة 1848 مترًا بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس على لاشين وكيل وزارة الزراعة بالشرقية، إن المديرية قامت بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن، وقوات الأمن لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، أسفرت جهودها عن إزالة 9 حالات تعدي واقعة على مساحة 10 قراريط و9 أسهم أراضي زراعية، بما يعادل 1848 مترًا بمراكز الزقازيق، والقنايات، وأبوحماد، وديرب نجم.

أوضح وكيل وزارة الزراعة، أن حالات الإزالة شملت إزالة حالتي تعدي على الأرض الزراعية بمركز ومدينة الزقازيق واقعة على مساحة 3 قراريط بما يعادل 525 مترا، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة القنايات على مساحة سهمين بما يعادل 14 مترا، وإزالة 5 حالات تعدي بمركز ومدينة أبوحماد على مساحه 7 قراريط بما يعادل 1225 مترا، وإزالة حالة تعدي بمركز ومدينة ديرب نجم على مساحة 12 سهم بما يعادل 84 مترا.

وأضاف أن الفترة السابقة شهدت تنفيذ حملات موسعة لإزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، مشيرا إلى أن إجمالي ما تم إزالته من تعديات على الأرض الزراعية حتي الآن بلغ 875 حالة تعدي، على مساحة 31 فدان و21 قيراط و11 سهماً أرض زراعية بما يعادل 133 ألف و952 متراً، مؤكداً استمرار حملات الإزالة بشكل متواصل بجميع مراكز ومدن المحافظة.

ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة جادة في تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بحماية الأرض الزراعية من التعدي عليها بالتبوير أو البناء المخالف، وأنه يولي اهتمامًا كبيرًا بملف إزالة التعديات المخالفة على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية من التآكل لما تمثله من أمن قومي وغذائي للمواطنين.

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن، بضرورة التعاون مع مديرية الزراعة، واستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية والبناء المخالف بنطاق دائرة المحافظة، وتطبيق القانون دون محاباة لأحد، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإزالة جميع أشكال التعديات في المهد قبل أن تصبح كتلا خرسانية يصعب التعامل معها، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هيبة الدولة.

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