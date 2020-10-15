شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة الاثنين القادم على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية ( 30 % ) .
ويوم الثلاثاء القادم أمطار متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) .
والأربعاء القادم أمطار متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري ( 40 % ) ، وعلى السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) ، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ( 40 % ) .
وكان العديد من الصفحات الإلكترونية أشارت الى سقوط أمطار كما حدث من أمطار غزيرة في 20 أكتوبر الماضي مما سبب تساؤلات لدى العديد من الناس .
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الوضع في مصر
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اصابات
104,915
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تعافي
97,920
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وفيات
6,077
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