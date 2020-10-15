شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: توقعات بسقوط أمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن سقوط أمطار خفيفة الاثنين القادم على أقصى غرب السواحل الشمالية الغربية ( 30 % ) .

ويوم الثلاثاء القادم أمطار متوسطة على مناطق متفرقة على السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) .

والأربعاء القادم أمطار متوسطة على مناطق متفرقة على الوجه البحري ( 40 % ) ، وعلى السواحل الشمالية الغربية ( 50 % ) ، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ( 40 % ) .

وكان العديد من الصفحات الإلكترونية أشارت الى سقوط أمطار كما حدث من أمطار غزيرة في 20 أكتوبر الماضي مما سبب تساؤلات لدى العديد من الناس .