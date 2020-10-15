شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار احتفل اليوم الخميس مكتب الرفيق لشئون الاعاقه التابع للوحده المحليه لمركز ومدينة كوم أمبو باليوم العالمي للعصا البيضاء للمكفوفين. تناول الاحتفال تلاوة القران واشعار وكلمات ومدائح نبويه اداء بعض المكفوفين الحاضرين وحضر الحفل اللواء وجدى مسلم رئيس الوحده المحليه ونائبه حسن حنفى وجرجس مكارى المراقب المالى بمركز كوم امبو وعدد من المكفوفين منتسبى مكتب الرفيق يأتى ذلك تزامنا مع احتفالات العالم بيوم الكفيف. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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