شكرا لقرائتكم خبر عن «تحيا مصر» يستأنف مبادرة «نور حياة» لمكافحة ضعف وفقدان الإبصار بـ 3 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استأنفت اليوم الخميس، قوافل المبادرة الرئاسية نور حياة لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار عملها بعد توقفها تطبيقا للإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد مارس الماضي.

وأعلن صندوق تحيا مصر في بيان صادر عنه، أن القوافل ستبدأ عملها بدء من اليوم في محافظات الشرقية، وبني سويف، والمنوفية، على أن يتم استئناف العمل بمحافظات: السويس، والمنيا، والاسماعيلية، والقليوبية خلال الأسابيع القادمة.

من جانبه قال المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، تامر عبدالفتاح، إنه القافلة الواحدة ستستقبل 250 مواطنا يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع بواقع 50% من طاقتها السابقة، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد -كوفيد 19، حفاظا على التباعد الاجتماعي بين المواطنين أثناء تلقي الخدمة الصحية بالقوافل.

وأضاف، أن القوافل ستجري كشف الرمد على المواطنين الذين تم دراسة حالتهم، والتأكد من استحقاقهم للخدمة المجانية، على أن يتم تحويل الحالات المتطلبة لعمليات المياه البيضاء إلى المستشفيات التابعة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية بكل محافظة، فضلا عن صرف العلاج من داخل العيادات المتنقلة بكل قافلة.

وأشار «عبدالفتاح» إلى أن عدد المستفيدين من المبادرة منذ إطلاقها تعدى المليون مستفيد حيث تم إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و873 مواطنا بالغا وتم إجراء 13 ألف و602 عملية مياه بيضاء للحالات المتطلبة تدخلا جراحيا، وكذلك صرف العلاج ل 77 ألف و151 مريض، كما تم إجراء الكشف الطبي على 881 ألف و18 تلميذا بالمرحلة الابتدائية، وتسليم 91 ألف و81 تلميذا نظارات طبية بعد اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف الابصار، وذلك في 10 محافظات تم تطبيق المبادرة بها وهي: القليوبية، الشرقية، الدقهلية، السويس، بني سويف، المنيا، قنا، الأقصر، الإسكندرية، ومطروح.

وأوضح المدير التنفيذي لصندوق تحيا مصر، أن قوافل الكشف على البالغين يتم تنفيذها بالتعاون مع القوات المسلحة متمثلة في إدارة الخدمات الطبية، ووزارة الداخلية، فضلا عن مشاركة عددا من منظمات المجتمع المدني منها: الأورمان، وبنك الشفاء، وصناع الخير، والجمعية الشرعية وجمعية رسالة ومؤسسة راعي مصر ومؤسسة مصر بلا مرض، والهيئة الإنجيلية القبطية، وسيتم إجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء للحالات المصابة.

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في ذات السياق يتم تنفيذ مبادرة «نور حياة» بالمدارس الابتدائية الحكومية، لتوفير مليون نظارة طبية مجانا للتلاميذ المتوقع اكتشاف اصابتهم بأحد مسببات ضعف وفقدان الابصار حيث تتراوح نسبة الإصابة ما بين 10 و20 % بين التلاميذ.