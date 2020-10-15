شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة بني سويف يعلن الانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب للعام الدراسي الجديد 2020/2021، حيث سيتم استقبال 21 ألف و500 طالب وطالبة بالفرقة الأولى بجميع كليات الجامعة المختلفة، وتم إنهاء كافة التجهيزات لاستقبال الطلاب، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد ومراعاة التباعد بينهم حرصاً على سلامتهم.

وأوضح رئيس الجامعة، أنه تابع مع عمداء الكليات التأكد من جاهزية المعامل والمدرجات لاستقبال الطلاب وإعلان الجداول الدراسية، وتواجد وانتظام القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس، مؤكدا أن هناك لافتات ارشادية سيتم وضعها بمداخل ومخارج الكليات بشأن الإجراءات الاحترازية للطلاب ضد فيروس كورونا وطرق الوقاية منه، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير كافة المدرجات والمعامل على مدار الساعة حرصا على سلامة الطلاب، وتنفيذ مبادرات داخل الحرم الجامعي بغرب وشرق النيل مثل مبادرة «احمي نفسك.. احمي وطنك ... احمى أهلك»، للتوعية ضد مخاطر انتشار فيروس كورونا وطرق الوقاية منه.

وأكد الدكتور منصور أن الجامعة استعدت أيضا لتطبيق التعليم الهجين، والذى سيتم تطبيقه لأول مرة بالدمج بين التعلم وجها لوجه والتعلم عن بعد، ما يمكن الطالب من الحصول على الجانب المعرفى وبعض المهارات من خلال التعلم عن بعد، الأمر الذي يُسهم في تقليل الكثافة الطلابية، إلى جانب تحقيق أمثل استفادة من خبرة أعضاء هيئة التدريس، مع تحقيق أقصى استفادة من البنية التحتية للجامعات بالإضافة إلى تركيب الشاشات الذكية كمرحلة أولى داخل المدرجات بكليات الجامعة.