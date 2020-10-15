شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة العريش التعليمية تبحث استعدادات العام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار الاستعداد لبدء العام الدراسي الجديد، عقدت منى أبوالمعاطي، مدير إدارة العريش التعليمية اجتماعًا مع مديري المدارس ورؤساء الأقسام والمراحل التعليمية لبحث ومناقشة الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد، وبحضور حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، والدكتورة أزهار عبدالمنعم، مديرة إدارة الجودة بالمديرية ورضوان أحمد رضوان، مدير إدارة الإحصاء والتحويل الرقمي، ومروة عبدالعزيز، مدير إدارة الموهوبين بالمديرية.

وأكدت مديرة الإدارة على الانتهاء من تجهيز المدارس وإعدادها لاستقبال العام الجديد، مع اتخاذ كل الإجراءات المطلوبة لمواجهة كورونا حفاظًا على التلاميذ والطلاب وفقا للتعليمات الواردة من مديرية التربية والتعليم، وكذا اتباع الأساليب المقررة بالتعاون مع الجهات المختصة.

من جانبه، استعرض حمزة رضوان، وكيل مديرية التربية والتعليم، خطة الوزارة والقرارات والكتاب الدوري المنظمة لبدء العام الدراسي الجديد، مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الإحترازية الآمنة، واتباع الأساليب المقررة بالتعاون مع الجهات المختصة، كما عرض مواعيد الدراسة المقررة لكل مرحلة وصف دراسي حفاظًا على التباعد الاجتماعي، إلى جانب التأكيد على توزيع جداول انتظام الدراسة بالآلية الجديدة لمراعاة التباعد الاجتماعي، والاهتمام بتفعيل اللجان المنوط بها اتخاذ الاجراءات ومتابعة تنفيذها.

يذكر أنه سبق استلام دليل الإجراءات الوقائية والاحترازية من الوزارة وتوزيعه على مديرى الادارات التعليمية بالمحافظة لتعميمها على جميع المدارس، والتشديد على ضرورة اتباعها في كافة المنشآت التعليمية، حيث تتضمن توفير البيئة الصحية للطلاب داخل المدارس.

ويذكر أن مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء قد أكدت على بدء الدراسة في موعدها المحدد، كما حددت اجراءات وضوابط العام الدراسي الجديد في ظل جائحة كورونا، وذلك على ضوء الآلية الجديدة، وفى إطار قرارات وتعليمات الوزارة التي اتخذتها حماية لصحة أبنائنا الطلاب وحفاظًا عليهم من الإصابة بالأمراض المعدية بصفة عامة وفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بصفة خاصة.

كما تم تحديد مواعيد الدراسة والانتظام بالمدارس لمرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي في الأيام من الأحد حتى الأربعاء أسبوعيًا، يومي السبت والخميس أسبوعيًا للصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يومين أسبوعيًا للمرحلة الاعدادية، ويومين أسبوعيا للمرحلة الثانوية .

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