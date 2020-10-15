شكرا لقرائتكم خبر عن وفد البرنامج الرئاسى للتدريب يزور هيئة النقل العام ومشاريع تطوير العشوائيات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل وفد ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين، البرنامج التدريبى الذى أعدته محافظة القاهرة لمعايشة الواقع التنفيذى بالمحافظة، حيث زار الوفد هيئة النقل العام والورش الرئيسية للعمرة الجسيمة والمتوسطة بجسر السويس، كما أطلعوا على غرفة تتبع الاتوبيسات من خلال غرفة مراقبة حركة الأسطول، كما زار الوفد مصنع تدوير المخلفات بمدينة 15 مايو، وكذلك زيارة مديرية التربية والتعليم، للتعرف على كيفية الاستعداد للعام الدراسى الجديد.

وزار وفد البرنامج الرئاسى، مشاريع المحروسة 1، و2 وأهالينا 1و2، للتعرف على جهود الدولة فى نقل سكان العشوائيات إلى أماكن حضارية متكاملة الخدمات.

كما عايش الوفد دورة العمل بحى مصر القديمة وكيفية تقديم الخدمات اليومية للمواطنين، كما زار الوفد سور مجرى العيون وتفقد خط سير المومياوات وكوبرى المانسترلى وقرية الفواخير ومتحف الحضارات وأعمال تطوير بحيرة عين الصيرة، كذلك زار وفد المتدربين مجمع الأديان ومسجد عمرو بن العاص وروضة السيدة زينب ومنطقة شق الثعبان.

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وقضى وفد من ممثلى البرنامج الرئاسى لتأهيل التنفيذيين للقيادة والمنفذ على مستوى محافظات الجمهورية فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب، يوما من التدريب العملى والمعايشة الميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية بالمنطقة الجنوبية لمحافظة القاهرة، حيث شرحت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، دورة العمل داخل المنطقة الجنوبية خاصة المركز التكنولوجى وإدارة خدمة المواطنين والبوابة الإلكترونية وكيفية التعامل مع الأزمات بالإضافة إلى التعريف بحدود المنطقة الجنوبية وأهم المشروعات الاستثمارية بها.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة لهم خلال فترة التدريب على مدار شهر أكتوبر، وذلك من خلال برنامج تدريبي مكثف قامت المحافظة بإعداده لهم وسيتم تنفيذه تحت إشراف نواب المحافظ ليمكنهم من خلاله التعرف عن قرب على طريقة عمل الجهاز الإدارى وجميع العمليات والإجراءات التى تتم داخل المحافظة سواء داخل الديوان العام أو الأحياء أو مديريات الخدمات.