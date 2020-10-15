شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مشروعات وزارة النقل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء ، اجتماعا مع المهندس كامل الوزير ، وزير النقل ، لمتابعة المشروعات التى تعمل عليها الوزارة .

وكان المهندس كامل الوزير وزير النقل، قد استقبل ستيفان روماتيه السفير الفرنسي بالقاهرة المستشار الاقتصادي بالسفارة، والمدير الإقليمي للوكالة الفرنسية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة، بحضور رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة القومية للأنفاق وقيادات وزارة النقل.

Advertisements

وأكد وزير النقل ، على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو والتي ينفذها تحالف (فينسي الفرنسية / اوراسكوم / المقاولون العرب) وكذلك توقيع عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة – إمبابة – العباسية - عدلي منصور) بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة RATP DEV الفرنسية.