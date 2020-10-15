شكرا لقرائتكم خبر عن سفير أستراليا بمصر يحتفل باليوم الدولى للمرأة الريفية: دعمنا سيدات فى أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل جلين مايلز، السفير الأسترالى لدى مصر، باليوم الدولى للمرأة الريفية، قائلا :"تفخر أستراليا، إلتزامها بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية فى أسوان".

وقال مايلز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" فى اليوم الدولي للمرأة الريفية، تفخرأستراليا بالتزامها بالمساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة الريفية، فى أسوان، تم تدريب النساء على الزراعة المنزلية من خلال برنامج السفارة للمساعدة المباشرة الذى مكنهن من أن يصبحن لاعبات اقتصاديات فى مجتمعهن".

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جلين مايلز

وكان السفير الأسترالى لدى القاهرة، جلين مايلز قد احتفى باليوم العالمى للفتيات، والذى يحتفل به العالم يوم 11 أكتوبر، ووجه الدعوة للاحتفال ودعم الفتيات والشابات ومساعدتهن فى التغلب على التحديات والعقبات.

وقال مايلز فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :" فى اليوم العالمى للفتيات، دعونا نحتفل وندعم الفتيات والشابات في كل مكان ونساعدهن فى التغلب على التحديات والعقبات التى يواجهنها".