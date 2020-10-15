شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يؤكد اهتمام الرئيس بتنمية التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، الذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قام الوزير بجولة فى جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج فى المعرض ، والذى يضم أكثر من 12 عارضة لمنتجات التلى بجزيرة شندويل وهى تطريز النسيج اليدوى بخيوط من الذهب والفضة ويمثلون أكثر من 1200 سيدة حرفية بجزيرة شندويل بسوهاج ، بالإضافة إلى خمس عارضين لمنتجات الأثاث بطهطا بمحافظة سوهاج والذين يمثلون أكثر من 1500 ورشة لصناعة الأثاث ، و7 عارضين لمنتج الفركا ( الشيلان اليدوي) بنقادة بمحافظة قنا ويمثلون أكثر من 500 حرفى الفركا بقنا.

شارك فى الجولة الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر والدكتور خالد عبدالحليم نائب مدير البرنامج وعدد من قيادات البرنامج والوزارة وممثلين للوحدات التنفيذية للبرنامج فى قنا وسوهاج.

وأكد اللواء محمود شعراوى، اهتمام رئيس الجمهورية بتنمية التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج وتكليف صندوق تحيا مصر بتخصيص 50 مليون جنيه إضافية لترويج وتسويق المنتجات الحرفية بالمحافظتين، مشددا على أن الوزارة تقدم كل الدعم والمساندة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات وتساند أصحابها عبر تسهيل حصولهم على قروض ميسرة من صندوق التنمية المحلية وبرنامج مشروعك للتوسع فى تلك الصناعات والمشروعات وتطويرها و توفير فرص عمل مستقرة وناجحة وتنمية الاقتصاد الوطنى .

وخلال الجولة أعرب اللواء محمود شعراوى عن سعادته بزيارة معرض "تراثنا" والذى يعبر عن ميراثنا الحضارى وأصالة الشخصية المصرية وتفردها بين جميع شخصيات بلدان العالم، مطالبا العارضين والعارضات فى جناح البرنامج بإتاحة منتجاتها بأسعار مخفضة لتشجيع المواطنين على الشراء وزيادة إنتاجهم والتوسع فى التكتلات الاقتصادية الموجودة وخلق فرص عمل جديدة .

وقال شعراوى، إن دعم تلك التكتلات الاقتصادية ستوفر فرص عمل للشباب وتؤثر على تحسين مستوى الدخل والمستوى المعيشى للمواطنين المشتغلين بتلك المشروعات ، حيث شمل البرنامج تنمية وتطوير عشر تكتلات (5 بكل محافظة) بقنا وسوهاج فى سبيل دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية من خلال إعداد خطة استراتيجية لكل تكتل .

وأضاف وزير التنمية المحلية أن البرنامج بدأ فى تنفيذ الخطط التنفيذية لتكتلات المرحلة الأولى بقنا وسوهاج وهى تكتل التلى بجزيرة شندويل وتكتل الأثاث بطهطا وتكتل العسل الأسود بنجع حمادى من خلال توجيه أكثر من 418 مليون جنيه يتم استثمارها العام الجارى فى خطة المرحلة الأولى لتطوير التكتلات الاقتصادية بقنا وسوهاج.

Advertisements

وقال وزير التنمية المحلية، إن المنتجات التراثية المصرية تفوق فى جمال تصميماتها وروعتها المنتجات الموجودة فى الأسواق العالمية، وتحتاج إلى الترويج الجيد لها داخلياً وخارجياً وهو ما تقوم به الوزارة حالياً بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الحرف اليدوية والتراثية، لزيادة فرص العمل فى هذه التكتلات الاقتصادية بسوهاج وقنا .

وقدم شعراوى التهنئة لكل العارضين فى جناح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر على جودة المنتجات المعروضة ، مؤكداً أن المعرض هو أول خطوة فى تنفيذ خطة متكاملة لتطوير كل تكتل ستشمل تدريب الحرفيين وتحديث التصميمات بالتنسيق مع كبرى الشركات والمصممين العالميين، وسفر الحرفيين بقنا وسوهاج للتكتلات الناجحة فى دول العالم المختلفة لاكتساب أفضل المهارات والخبرات الدولية .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه جارى التنسيق مع كافة الوزارات والجهات الحكومية لتنفيذ خطة التطوير وفقاً لاختصاص كل جهة .

وخلال لقاءاته مع العارضين والعارضات بجناح البرنامج أكدوا على سعادتهم بالفرصة التى حصلوا عليها ووفرتها وزارة التنمية المحلية والبرنامج للتواجد فى هذا المعرض الهام ، وأشاروا الى وجود طلبات كثيرة على المنتجات الخاصة بهم من المواطنين المترددين على المعرض .

وأضافوا :"الحمد لله مكناش نحلم اننا تبقى موجودين فى المعرض ونيجى ونشارك لان ده كان غالى اوى علينا .. ونشكر الدولة ووزارة التنمية المحلية على الدعم الذى تم تقديمه للتواجد هنا".

جدير بالذكر إن "معرض تراثنا" يعد أكبر معرض للحرف اليدوية والتراثية، ويشارك به حوالى 630 عارضاً وعارضة من جميع محافظات الجمهورية، من بينهم 45 جمعية أهلية، بزيادة كبيرة عن العام الماضى والتى كانت تشهد مشاركة 520 عارضا و35 جمعية أهلية.