شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تزيل دعاية انتخابية مخالفة بحى الهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أزالت الأجهزة التنفيذية لمحافظة الجيزة، دعاية انتخابية تم وضعها بشكل مخالف فى شوارع حى الهرم، لقرار اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، المنظم لوضع الدعاية الانتخابية، حيث اتخذ حى الهرم تحت إشراف رئيس الحى كافة الإجراءات اللازمة حيال إعلانات الدعاية الانتخابية التى تم تحديدها وفقا للقرار رقم 1297 لسنة 2020 الصادر من محافظ الجيزة بشأن الالتزام بعدد من الضوابط للدعاية أثناء انتخابات مجلس النواب 2020 بأحكام الدستور والقانون والقرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

وأزالت إدارة الاشغالات بالقطاع الجنوبى إعلانات الدعاية المخالفة بشارع اللبينى هرم وشارع المجزر الآلى، وجار المرور والمتابعة لتطبيق الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالدعاية بجميع الشوارع.

وأصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، منذ أيام، قراراً لتنظيم الإطار العام للدعاية أثناء إنتخابات مجلس النواب 2020 وفقا لأحكام الدستور والقانون والقرارات التى تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات، وشمل قرار محافظ الجيزة حظر تنظيم الاجتماعات العامة مراعاة للتباعد الاجتماعى لحماية المواطنين من التعرض للاصابة بفيروس كورونا أو التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو المرشحين بالإضافة إلى حظر تهديد الوحدة الوطنية او استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التى تدعو للتمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة، أو تحض على الكراهية أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

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كما تقرر حظر استخدام المبانى والمنشآت ووسائل النقل المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والمؤسسات التى تساهم الدولة فى مالها بنصيب ودور الجمعيات والمؤسسات الأهلية أو استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، أو إنفاق الأموال العامة أو أموال شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وشمل قرار محافظ الجيزة حظر الكتابة بأية وسيلة على جدران المبانى الحكومية أو الخاصة أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة أو القيام بأية دعاية انتخابية تنطوى على خداع الناخبين، أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخابات أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعانى أو الرموز أو الايماءات أو حيل التعبير أو أى شكل آخر بقصد التأثير على العملية الانتخابية أو توجية الناخبين إلى إبداء الرأي على وجه معين أو الامتناع عنه.