وزارة الإعلام: استمرار استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة "خبر في صورة" حتى 24 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (أ ش أ):

أعلنت وزارة الدولة للإعلام، استمرار استقبال الأعمال المشاركة في المرحلة الثانية من مبادرة خبر في صورة حتى يوم السبت 24 أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الخميس، إنه سيتم عقد اجتماع لجنة التحكيم يوم الأحد 25 أكتوبر لاختيار أفضل 5 صور، والاعلان عن اسماء اصحاب الصور الفائزة.

يذكر أن المرحلة الثانية من مبادرة (خبر في صورة) تم إطلاقها تحت شعار (مصر بعيون مصرية) للاحتفاء باليوم العالمي للسياحة، وتهدف المبادرة إلى تشجيع الموهوبين في مجال التصوير الصحفي، بالإضافة إلى أنها تستند على رؤية مصر ٢٠٣٠ وأهداف التنمية المستدامة.

ويتم إرسال الصور على البريد الإلكتروني أضغط هنا.