محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
اختتمت اليوم الخميس فعاليات الأسبوع الأول من حملة 100 مليون صحة للكشف المبكر عن أمراض الاعتلال الكلوي بالشركة القابضة للمطارات وشركاتها التابعة.
وقالت الشركة، في بيان لها: تم الكشف على نسبة كبيرة من العاملين بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات، ونادي إيروسبورت، وشركة تكنولوجيا معلومات الطيران، وشركة إيروتل، بالتنسيق مع وزارة الصحة ممثلة في الحجر الصحي بمطار القاهرة.
وأضافت الشركة: خلال الحملة تم الالتزام بمسافات التباعد الإجتماعي، وارتداء الكمامة الطبية، وتم الكشف وتسجيل بيانات كافة المشاركين في الحملة استعداداً للمرحلة الثانية منها والمقرر انطلاقها الشهر القادم، وتستمر الحملة الأسبوع المقبل بالكشف على العاملين في الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية وشركة ميناء القاهرة الجوي.
كانت هذه تفاصيل خبر القابضة للمطارات: إقبال كبير على مبادرة "100 مليون صحة" بالأسبوع الأول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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