بيراميدز يطير للمغرب على طائرة خاصة لمواجهة حوريا كوناكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
غادرت مطار القاهرة الدولي، اليوم الخميس، بعثة فريق نادي بيراميدز، في طريقها إلى مدينة كازبلانكا المغربية على طائرة خاصة، لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
استقبلت سلطات مطار القاهرة، الفريق داخل صالة 4 بالمطار والمخصصة للطيران الخاص، وتم إنهاء إجراءات سفره على متن طائرة خاصة متجهة إلى مدينة كازابلانكا المغربية.
يلتقي بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري مع حوريا كوناكرى الغينى في نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبدالله في مدينة الرباط العاصمة.
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